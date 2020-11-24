Лукашенко: Я заявляю, что президента в Беларуси можно отстранить от власти, и это реально

Лукашенко заявил, что его можно отстранить от власти. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 24 ноября, во вторник, во Дворце Независимости принял верительные грамоты от послов из Бангладеша, Китая, Пакистана, Камбоджи, Израиля и Мальтийского ордена. Он заявил, что в Беларуси реально отстранить президента от власти и рассказал, каким образом это можно сделать. Фрагмент видео был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

- Я хотел бы подчеркнуть одно обстоятельство. В последнее время западные государства очень переживают по поводу дальнейшего развития Беларуси. Они переживают и строят разные схемы воздействия на власти Беларуси и меня лично с целью свержения существующего строя. Они уже дошли до того, что готовы подключить к данному процессу Россию, но не знают, каким образом это сделать, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что данное заявление сделал на основании железных фактов, которые у него есть.

- Я заявляю, что президента Беларуси от власти отстранить можно. И это реально. И я даже подскажу путь, но он один и других нет. Это сможет сделать только белорусский народ на основании тех законов, которые существуют на сегодняшний день, и белорусской Конституции. Как видите, ответ на все вопросы, которые будоражат головы западных дипломатов в нашей стране и наших беглых, совсем простой.

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