Вышли на проезжую часть и растянули плакат. За перекрытие дороги в Молодечно возбуждено уголовное дело

Люди вышли на проезжую часть и растянули плакат. Фото: телеграм-канал Следственного комитета.

21 ноября около 10 часов утра несколько человек в Молодечно вышли на проезжую часть улицы Великий Гостинец и растянули плакат, перекрыв тем самым движение автомобильного транспорта. Спустя несколько минут они скрылись, сообщает телеграм-канал Следственного комитета Беларуси.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта) Уголовного кодекса РБ.

Через несколько дней по подозрению в совершении преступления были задержаны 28-летний и 34-летний местные жители. Проводятся следственные действия, устанавливаются другие участники преступления.

Продолжается расследование уголовного дела.

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