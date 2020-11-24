Страны Балтии расширили санкционный список. В нем 156 белорусских чиновников, среди которых Басков и Шакута

Страны Балтии расширили санкционный список. В нем оказались Басков и Шакута Фото: Оксана БРОВАЧ

Страны Балтии приняли решение расширить санкционный список. Теперь в нем 156 белорусских чиновников. Список был опубликован на сайте правительства Эстонии.

В список попали председатель ФХБ Дмитрий Басков, чемпион мира по тайскому боксу Дмитрий Шакута. В данном списке оказались Александр Лукашенко, его старший сын Виктор, руководство Администрации, глава Центризбиркома Лидия Ермошина, экс-глава Совбеза Андрей Равков, нынешний глава Совбеза Валерий Вакульчик, глава Комитета госбезопасности Иван Тертель, экс-глава МВд Юрий Караев, помощник президента по Минску Александр Барсуков, глава МВД Иван Кубраков, экс-генпрокурор Александр Конюк, глава СК Иван Носкевич, корреспондент телеканала СТВ Григорий Азаренок, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Данные санкции будут действительны до 30 августа 2025 года.

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