Ермакова: состав правления Белгазпромбанка планируется сформировать в декабре

Надежда Ермакова рассказала, как сейчас идут дела в банке. Фото БелТА.

24 ноября Александр Лукашенко принял с докладом главу временной администрации Белгазпромбанка Надежду Ермакову, сообщает БелТА. Он поблагодарил ее за то, что она в свое время согласилась возглавить временную администрацию банка, а также рассказал о том, что "Белгазпромбанк никто не собирается ни ликвидировать, ни уничтожать". По его словам, будет сделано все возможное, чтобы банк смог нормально функционировать.

После доклада Надежда Ермакова рассказала:

- Надеемся, что в скором будущем, в декабре, закончится период работы временной администрации, сформируется правление банка. В этом плане идет работа. Собственник уже сделал предложения по ряду кандидатур для формирования правления банка.

Она подчеркнула, что во время доклада президенту речь шла о работе банка и о тех подвижках, которые есть сейчас.

- Заканчивается время работы там временной администрации, и я проинформировала, что сделано за этот период. Хочу сказать, что клиенты банка, наверное, забыли, что какие-то потрясения в Белгазпромбанке были, - отметила Ермакова.

По ее словам, нельзя сказать, что в банке идет отток вкладов населения.

- Он остановился давно, и ситуация не хуже, чем в целом в банковской системе страны, - заметила Ермакова.

Также она сказала, что сейчас деятельность банка идет в нормальном режиме:

- Единственное, банк сократил объемы - где-то на 1 млрд рублей уменьшились активы. Это связано с тем, что сократились источники финансирования и кредитования. А так жизнь продолжается. Банк получил прибыль. За 10 месяцев план по прибыли немного даже перевыполнен.

Напомним, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико по-прежнему находится в СИЗО КГБ. Он был задержан 18 июня.

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