Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 ноября 2020 года: 1471 новый случай COVID-19 и еще 8 умерших

В Беларуси выздоровели и выписаны больше 105 тысяч человек.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Свежая статистика: по данным на 24 ноября, в Беларуси заразились коронавирусом еще 1471 человек. Всего зарегистрировано 126 953 человека с положительным тестом на COVID-19, официально сообщают в Минздраве.
Выздоровели и выписаны 105 835 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1112 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией. Из них за последние сутки - 8 человек.
Всего проведено 3 101 820 тестов.
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