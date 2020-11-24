КГБ официально: Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взяток и отмывании средств

Виктор Бабарико не признал свою вину по уголовному делу о взятках и "отмывании" денег. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что следственное управление КГБ окончило предварительное расследование по уголовному делу в отношении топ-менеджеров и экс-главы Белгазпромбанка, сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Так, во вторник, 24 ноября, в КГБ официально сообщили, что Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взяток и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах. Это часть 3 статьи 430 и часть 2 статьи 235 Уголовного кодекса Беларуси.

Еще в сообщении пресс-службы уточняется, что обвинения также были предъявлены замам председателя правления банка. В совершении преступления по части 3 статьи 430 УК РБ предъявили обвинения: Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, экс-первому заму председателя правления Алексею Задойко и экс-зампреду правления Сергею Добролёту. Кроме того, в связи с этим учредителю «Активлизинг» Виктору Кобяку предъявили обвинение в даче взятки в крупном размере (ч. 2 ст. 431 УК РБ).

- Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Виктора Бабарико, - заявили в КГБ.

Материалы уголовного дела предоставлены обвиняемым и их защитникам для ознакомления.

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