После телефонного разговора со лжесотрудником банка пенсионерка в Бобруйске лишилась более 7 тысяч евро

Возбуждено уголовное дело. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

18 ноября 63-летней женщине с незнакомого номера с иностранным кодом позвонил мужчина. Он представился сотрудником банка и сказал ей, что с ее банковского счета пытались украсть деньги, но банк предотвратил хищение и перевел ее деньги на страховой счет.

Он убедил ее, что для завершения всех необходимых операций она должна предоставить ему реквизиты ее банковской карты, а также назвать код, пришедший ей на мобильный телефон. Также мужчине удалось узнать у женщины реквизиты ее второй валютной карты, на счету которой хранились деньги от продажи квартиры. В итоге с двух карточек было похищено более 7,2 тысячи евро. Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса.

Следственный комитет Беларуси напоминает: никому ни под каким предлогом не передавайте реквизиты своих банковских карт. Если вам звонят с подобными просьбами, представляясь сотрудниками банка, прекратите разговор. Вы можете перезвонить в клиентскую службу вашего банка (номер указан на банковской карте) для уточнения всех вопросов.

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