Курс валют в Беларуси на 24 ноября: белорусский рубль сдал позиции к основным валютам

Стало известно, как прошли валютные торги за 24 ноября. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Итоги очередных валютных торгов сообщила пресс-служба Белорусской валютно-фондовой биржи на своем официальном сайте.

По окончанию торгов пришлось констатировать, что белорусский рубль во вторник, 24 ноября, ослаб ко всем трем основным валютам. И если ранее попеременно инвалюты теряли в своем «весе», то сегодня взяли другой курс. Подорожали и евро, и доллар, и рубль РФ.

Вот новый актуальный курс валют в Беларуси:

Евро увеличил стоимость на 0,0011 белорусского рубля, и его стоимость достигла 3,0295 белрубля за один европейский дензнак;

Доллар также подрос, прибавив к цене сразу 0,0034 белрубля. В итоге за 1 доллар просят 2,5548 белорусского рубля.

С российскими рублями та же история: они прибавили 0,0027 белорусского рубля по итогам торгов, и стоимость 100 рублей РФ достигла 3,3685 рубля в нацвалюте Беларуси.

Напомним, на торгах накануне, в понедельник, 23 ноября, стоимость росла только у российских рублей, а евро и доллар, наоборот, дешевели.

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