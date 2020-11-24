В ВОЗ рассказали о том, сколько времени заразны бессимптомные носители коронавируса

Бессимптомные носители коронавируса тоже заразны. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, как долго выделяется вирус, если человек переносит COVID-19 бессимптомно, рассказал сотрудник координационного штаба по реагированию на пандемию европейского регионального бюро ВОЗ Олег Стороженко.

- Мы получаем много противоречивой информации о бессимптомном течении новой коронавирусной инфекции. В первую очередь это связано с тем, что течение заболевания очень сложно отслеживать у тех, кто не предъявляет жалоб. Вместе с тем уже накоплен достаточно серьезный массив информации, согласно которому мы можем с уверенностью говорить, что вирус выделяется и у бессимптомных носителей, - цитирует Олега Стороженко БелТА.

По словам специалиста, у бессимптомных носителей вирус выделяется в течение одной-двух недель. У пациентов со средней тяжестью заболевания ПЦР-тесты показывают наличие вируса три недели, в тяжелых случаях вирус выделяется еще дольше.

Поэтому, считает специалист, тестирование и отслеживание контактов - это то, чему должен быть отдан приоритет, ведь бессимптомные пациенты тоже заразны.

Есть данные, что четверть всех заболевших коронавирусной инфекцией - бессимптомные носители. Таких случаев больше среди детей.

- Очень интересные наблюдения были в лагерях для беженцев, где основная часть населения - молодые люди. Там мы тоже не видели большого количества тяжелых и среднетяжелых случаев течения заболевания, - рассказал специалист.

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