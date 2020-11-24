Карстен, Провалинская-Корольчик, Абалмасов: спортсмены-олимпийцы подписали провластное открытое письмо

Янина Провалинская-Корольчик подписала открытое письмо белорусских спортсменов, выступающих за власть. Фото: НОК Беларуси.

Во вторник, 24 ноября, в пресс-службе Минспорта сообщили о том, что прошла церемония подписания открытого письма спортсменов и спортивных деятелей Беларуси, поддерживающих белорусские власти.

В пресс-релизе уточнили, что под письмом уже стоят автографы призеров Олимпиад прошлых лет: Александра Масейкова (гребля на байдарках и каноэ, Барселона, 1992 год), Алексея Абалмасова (гребля на байдарках и каноэ, Пекин, 2008 год), Янины Провалинской-Корольчик (толкание ядра, Сидней, 2000 год), Екатерины Карстен (гребля академическая, Атланта, 1996 год и Сидней, 2000 год), Сергея Булыгина (биатлон, Сараево, 1984 год).

В дополнение сообщается, что провластное заявление также поддержали и подпишут представители горнолыжного и конькобежного спорта, фигурного катания.

- Планируется, что уже в самое ближайшее время письмо будет подписано представителями многих нацкоманд по разным видам спорта, - уточнили в министерстве.

О чем говорится в обращении?

В письме спортсмены, обращаясь к белорусской и международной общественности, призывая вспомнить, что спорт всегда был и будет вне политики. Далее перечисляются успехи белорусских спорстменов, спортивный «ресурс» в стране и подчеркивается, что «все это не было бы возможным без колоссальной поддержки со стороны белорусского государства». Затем авторы письма переходят к «оппонентам»:

- Открытые обращения участников некоторых незаконных, псевдоспортивных структур, которые находятся за рубежом, на политические темы носят деструктивный характер и порочат спортивное и олимпийское движение. Подобные малочисленные группы лиц не имеют права представлять интересы, выражать мнения и выступать от лица всех белорусских спортсменов как на территории Беларуси, так и за ее пределами, - заявляется в обращении.

В продолжение вновь звучит призыв о том, что не следует делить спортсменов на «своих» и «чужих», требовать от них политических заявлений, и осуждать за нежелание демонстрировать свою политическую позицию.

- Мы не хотим разрушить созданное годами, потерять нашу страну и будущие спортивные победы! Мы хотим защитить нашу мечту - стать участником, призером и чемпионом Олимпийских игр! Для нас - это вся наша жизнь! Мы все не можем оставаться равнодушными к судьбе своей страны. Давайте вспомним об объединяющей силе спорта! - приходят к такому заключению авторы письма.

Напомним, в результате поствыборных событий в Беларуси появилось открытое письмо спортсменов, выступающих против насилия и за проведение новых выборов. Его подписало свыше 1130 человек.

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