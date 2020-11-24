Эффективность вакцины "Спутник V" превысила 95%

Наблюдения за добровольцами продолжаются. Фото: Раиса ЮДИНА

Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (соответствует 21-му дню после второй инъекции) показывают эффективность применения вакцины выше 95%. Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций, передает interfax.by.

Из 14 тысяч добровольцев, получивших вакцину, восемь заразились коронавирусом, а из 4,7 тысяч, получивших плацебо, - 31.

Раньше сообщалось, что по итогам 28 дней после первого укола (и недели после второго) эффективность вакцины составляла 91,4%.

Также сообщается, что в ходе испытаний специалистами не было выявлено непредвиденных нежелательных явлений. У части добровольцев наблюдались кратковременные нежелательные явления, такие, как боль в месте введения вакцины, гриппоподобный синдром, включающий повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головная боль.

Следующий промежуточный анализ будет сделан, когда 78 добровольцев заразятся коронавирусом. Наблюдение за состоянием участников продолжается.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил:

- Данные о высокой эффективности вакцины "Спутник V" дают нам надежду в том, что вскоре мы получим важнейший инструмент в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Напомним, российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» тестируют на добровольцах и в Беларуси.

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