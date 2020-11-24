Фотофакт. На белорусско-украинской границе остановили фуру с патронами к «Парабеллуму»

Коробка с патронами лежала под водительским сиденьем. Фото: ГПК.

О том, что на границе с Украиной во вторник, 24 ноября, были изъяты патроны, сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета.

Патроны в одной из машины были найдены брестскими пограничниками в «Мокранах», в пограничном пункте пропуска. Сотрудники осматривали автопоезд, перевозивший легковушки, и в одной из машин нашли боеприпасы.

Автовоз с легковушками направлялся в Украину. Фото: ГПК.

- Автопоезд перевозил легковые автомобили во Львов. Патроны были найдены в коробке под водительским сидением одного из авто. Всего обнаружено 17 патронов «9*19 мм Парабеллум», коробка была неполной, - уточнили в пресс-службе ГПК.

Поясняется, что найденные патроны были переданы в Малоритский РОВД, проводятся необходимые процессуальные действия.

Найденные патроны передали в милицию. Фото: ГПК.

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