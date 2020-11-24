Белстат рассказал, какая средняя зарплата была у белорусов в октябре

По сравнению с сентябрем зарплата увеличилась на 20,5 рубля. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси в октябре 2020 года, по данным Национального статистического комитета, составила 1285 рублей.

Это на 20,5 рубля больше, чем в сентябре, сообщает БелаПАН.

Самая большая начисленная зарплата была в Минске - 1776,6 рубля, наименьшая - в Могилевской области - 1057,2. В Брестской области средняя зарплата составила 1114,5 рубля, в Витебской - 1083,6, Гомельской - 1149,8, Гродненской - 1112, Минской - 1320,9.

Самую высокую зарплату получают IT-специалисты: в октябре она составила 5488,6 рубля. А самая маленькая зарплата была у парикмахеров - 623,9 рубля. Разница - в 8,8 раза.

Зарплата у работников воздушного транспорта - 2543,6 рубля (в том числе у работников пассажирского транспорта - 2560,1, грузового - 2414); химической промышленности - 2484,5; горнодобывающей промышленности - 2220,6; нефтепереработки - 2199; производства компьютеров и периферии - 2053,6; у инженеров-проектировщиков - 1976,6; работников телекоммуникационной отрасли - 1969,9.

Октябрьская зарплата ученых - 1798 рублей; геологов и картографов - 1741,4; финансистов и страховщиков - 1737,6; оптовиков - 1620,3; архитекторов, бухгалтеров, юристов - 1611 рублей.

Меньше тысячи рублей получили творческие работники - 703,5 рубля, социальные работники - 712,4; работники библиотек, музеев, архивов - 708,4 рубля.

Зарплата работников транспортной отрасли за октябрь составила 1235,9 рубля, промышленности - 1361,9, строительства - 1442,4, розничной торговли - 1007,1, здравоохранения - 1188,5, образования - 867,5, сельского, лесного и рыбного хозяйства - 941,3.

Напомним, номинальная начисленная зарплата отличается от той суммы, которую работник получает на руки. В нее заложены подоходный налог, взносы - например, профсоюзные. Для расчета средней заработной платы по стране учитывается цифра по графе «начислено».

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