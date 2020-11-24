Минздрав рассказал о «ковидных» доплатах: Врачам 1800 - 700 рублей, дезинфекторам, водителям, лифтерам и другим 500 - 300 рублей

Минздрав рассказал о доплатах во время коронавируса врачам, водителям и даже лифтерам больниц. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомола» сообщала о том, что Минздрав запустил Google-платформу «Covid-содействие», предназначенную для анонимных вопросов и сообщений. Например, медработники там могут сообщить о нехватке СИЗов и лекарств и т. д.

Во вторник, 24 ноября, пресс-служба Минздрава в телеграм-канале сообщила, что на данную платформу поступил целый ряд вопрос по оплате медработникам, работающим с COVID-19.

- По состоянию на ноябрь на выплату «ковидных» надбавок медработникам выделено 422,4 миллиона белорусских рублей консолидированного бюджета, а также 405,7 миллиона бел. руб.й из местных бюджетов, и еще 16,7 миллиона рублей республиканского бюджета, - проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что по итогам октября 2020 года в Беларуси свыше 71 тысячи работников системы здравоохранения получили «ковидные» надбавки. При этом подчеркивается, что выплаты получили не только врачи и медсестры, работающие с больными коронавирусом, но и санитарки, медицинские дезинфекторы, водители, лифтеры и другой персонал.

- Средний размер фактически выплаченных работникам надбавок составил: врачам 1800 - 700 белорусских рублей, средним медработникам - 1000 - 400 рублей, другим работникам 500 - 300 бел. руб., - перечислили в Минздраве.

Также сообщается, что руководству больниц и поликлиник, других учреждений, где появились вопросы по выплатам, были направлены разъяснения.

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