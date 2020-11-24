Шел попутно ближе к центру дороги без фликеров: смертельное ДТП в Столинском районе

Водитель сбил насмерть пешехода, который шел почти по центру дороги. Фото: УВД Брестского облисполкома.

О смертельном дорожно-транспортном происшествии на Брестчине, сообщила пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла поздно вечером в понедельник, 23 ноября. В ДТП попал 35-летний водитель «Ауди 80».

- Мужчина ехал около 20.00 вечера по местной трассе Н606, соединяющий населенные пункты Обход и Давид-Городок. На втором километре дороги, водитель сбил 28-летнего пешехода, он погиб на месте ДТП, - пояснили в УВД.

Уточняется, что в момент аварии мужчина шел прямо по дороге близко к центру попутно авто, световозвращающих элементов у него на одежде не было.

- Материалы смертельного ДТП направлены в СК. Следователи дадут правовую оценку действиям водителя, - прокомментировали в пресс-службе.

В ГАИ напомнили о необходимости ношения световозвращающих элементов в темное время суток. Наличие фликеров, световозвращающих лент и других элементов на 85 процентов снижает риск наезда на пешехода. Без фликера человек виден за 25 - 50 метров, а с ним - уже на расстоянии до 200 метров.

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