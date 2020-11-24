В Беларуси правозащитники признали политзаключенными еще 8 человек, среди них и журналисты

Восемь белорусских правозащитных организаций выступили с совместным заявлением. Фото: Сергей ГАПОН

О том, что в Беларуси еще 8 человек белорусские правозащитники признали политзаключенными, сообщило БелаПАН со ссылкой на совместное заявление правозащитных организаций, опубликованное на сайте лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».

Таким образом, в обновленном списке «политических» появилось еще восемь фамилий. Это задержанные граждане, которым уже предъявлены обвинения по уголовным делам о массовых беспорядках либо организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Правозащитники назвали Сергея Кривченю, Артема Медведского, Евгения Курганова и Дмитрия Жебуртовича, которым предъявлены обвинения по статье 293 УК Беларуси (Прим.: массовые беспорядки). Также добавлены фамилии Николая Дедка, Алексея Самусенко, Кима Самусенко, Павла Дрозда, которые проходят обвиняемыми по статье 342 УК РБ (Прим.: обвиняются в организации и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участии в них). Уточняется, что Кима Самусенко и Павла Дрозда обвинили еще по статье 349 (Прим.: несанкционированный доступ к компьютерной информации).

Также политическими заключенными были признаны журналистки Катерина Борисевич (tut.by), Екатерина Андреева («Белсат») и ее коллега Дарья Чульцова («Белсат»).

В общем, по состоянию на 24 ноября в Беларуси 143 политических заключенных, признанных таковыми правозащитными организациями.

- Демонстрантами не совершались действия, которые могут квалифицироваться как массовые беспорядки. Участники протестов не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам. Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств, в том числе в контексте самообороны, - говорится в заявлении.

С совместным заявлением выступили восемь белорусских правозащитных организаций, среди которых лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», «Правовая инициатива», консультационный центр «Хьюман Константа», Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Центр правовой трансформации Lawtrend, инициативная группа «Идентичность и право», Белорусский документационный центр.

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