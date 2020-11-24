€7 миллионов для перекредитования частных предприятий: ЕБРР заявил о займе для «Белорусского народного банка»

ЕБРР выделит кредит в белорусских рублях в сумме, эквивалентной €7 млн. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что ЕБРР предоставит «Белорусскому народному банку» 7 миллионов евро кредита, написало БелаПАН по информации пресс-службы Европейского банка реконструкции и развития.

Уточняется, что это будет необеспеченный кредит в белорусских рублях в эквиваленте. Выделенные 7 миллионов евро будут предназначаться для перекредитования местных микро-, малых и средних предприятий (ММСП).

- Данный проект соответствует страновой стратегии Беларуси. Где в приоритете доступ к финансированию для частного сектора, а также продвижение кредитования в национальной валюте в стране, - подчеркнули в ЕБРР.

Уточняется, что частный-банк, которому будет предоставлен кредит, является давним партнером ЕБРР. А выделение кредита станет существенной и своевременной поддержкой этому финучреждению.

- Это поспособствует адаптации к операционным проблемам, вызванным пандемией коронавируса, и продолжению устойчивого кредитования ММСП в местной валюте, - добавили в пресс-службе.

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В финучреждении пояснили, что ранее подписанные сделки все же они не спешат закрывать (подробности).

ЕС может выделить белорусам около 30 миллионов евро.

Этот вопрос Евросоюз рассмотрит 19 ноября (подробности).