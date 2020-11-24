Шутки в сторону: Беларусь уже не в первой десятке производителей картофеля в мире

Беларусь выбыла из 10-ки стран лидеров-производителей картошки. Фото: pixabay.com.

О том, что Беларусь выбыла из первой мировой десятки государств-производителей картофеля, сообщил ресурс zautra.by со ссылкой на данные статистики Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) за 2018 год.

В целом, за последние годы Беларусь по определенным видам сельхозпродукции сократила производство, и, следовательно, потеряла свои ведущие позиции на мировом рынке. Какие это продукты?

По данным FAO производство ржи в Беларуси с 1994 года сократилось практически вдвое, потеряв одну строчку в мировом рейтинге, мы оказались на 5 месте на 2018 год. Ежегодно продолжает сокращаться производство картофеля и уже в 2018-ом Беларусь выбыла из первой десятки. Также сокращение и по другим зерновым: овсу и ячменю, а еще гороху и капусте Беларусь сократила производство, выбыв из первой двадцатки крупнейших производителей мира.

В то же время по некоторым сельхозпродуктам Беларусь, наоборот, нарастила производство или поднялась в рейтинге. Например, интересная история с льноводством: несмотря на сокращение объемов производства, выросло значение в производстве льна. Здесь Беларусь третья в мире после Франции и Бельгии.

Сокращая производство овса, ячменя и ржи, Беларусь нарастила выращивания фуражного зерна - по тритикале, поднялись на 5 позиций вверх и это уже 4 место в мире. Но самые впечатляющие цифры по рапсу: более 456 тысячи тонн произведено в 2018-ом и это 18 место в мире (а раньше, вообще, были вне рейтинга).

Наиболее заметный прирост агросектор Беларуси дал за последние 25 лет по производству пшеницы, кукурузы и сахарной свеклы. Хотя по этим показателям Беларусь пока не вошла в 20-ку мировых производителей.

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