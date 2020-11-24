Подрезал колонну и заблокировался в авто: ГАИ опубликовало видео задержания водителя Opel в Минске

Водитель закрылся в салоне и гаишники разбили боковые стекла авто. Фотоиллюстрация. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В воскресенье, 22 ноября, во время районных маршей в Минске произошел инцидент с брутальным задержанием водителя легковушки.

По информации ГАИ водитель «Опеля» подрезал колонну, не остановился по требованию и, тем самым, спровоцировал жесткое задержание.

Инцидент произошел днем на улице Притыцкого около 14.30 часов. На пересечении с улицей Лещинского 25-летний мужчина на «Опель Вектра» не пропустил ТС движущееся в организованной колонне. Водитель авто из колонны был вынужден изменить направление движения и экстренно затормозить.

Далее водитель «Опеля» перестроился с нарушением правил, не включая поворотник и, в конце концов, не подчинился требованию ГАИ об остановке.

В ГАИ не уточнили, как все-таки было остановлено авто, но уточнили, что после остановки водитель заблокировался внутри, не реагируя на требования покинуть авто.

- Были применены вынужденные меры по повреждению боковых стекол. Водитель был задержан, а автомобиль доставлен на штрафстоянку, - прокомментировали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В отношении водителя составлено 4 протокола об административных правонарушениях.

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