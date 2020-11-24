Митрополит Вениамин на совещании с Кочановой: Молодым людям нужно хорошее образование. Но важно и, чтобы они любили Родину

Митрополит Вениамин высказался о том, как нужно воспитывать молодое поколение в Беларуси. Фото: БелТА.

О том, что во вторник, 24 ноября, Наталья Кочанова провела совещание, на котором присутствовал министр образования, а также глава Белорусской православной церкви, сообщило БелТА.

Кочанова напомнила, что в начале ноября митрополит Вениамин встречался с Александром Лукашенко. И очередная встреча главы БПЦ с представителями белорусских властей - это продолжение разговора.

По словам председателя Совета Республики, присутствующие на совещании глава БПЦ со священнослужителями и министр образования с замами - «это те люди, которые занимаются организацией воспитательного процесса в стране». Им было предложено обсудить вопрос нравственно-духовного воспитания подрастающего поколения Беларуси.

- А по итогам выработать подходы, которые сегодня можно и нужно развивать, чтобы работа по воспитанию подрастающих поколений была более эффективной, - заметила Кочанова.

На совещание по вопросам воспитания подрастающего поколения позвали представителей Минобразования и БПЦ. Фото: БелТА.

Министр образования Игорь Карпенко во время своего выступления рассказал, что между ведомством и БПЦ уже сложившееся взаимодействие, создан координационный совет, есть программы сотрудничества в учреждениях образования.

- В школах Беларуси внедрены факультативы «Основы православной культуры» с 1 по 8 классы. А сейчас экспертизу проходит и соответствующая программа для старших классов. Этот факультатив школьники посещают по желанию, - пояснил глава Минобразования.

Свои идеи по этой теме высказал и митрополит Вениамин. Заметив, что и ранее были «определенные наметки на будущее», но после встречи с Лукашенко, он понял, что можно сделать еще больше.

- Долгое время в белорусском обществе формировалось понимание того, что молодой человек должен быть успешным. И для этого необходимо, хорошо учиться, приобретать определенные знания, заниматься спортом, музыкой и так далее. В конце концов, поступить в престижный вуз, получить специальность, хорошо зарабатывать и иметь уважение в обществе. Вот это все складывалось в понятие «успешности». Но со временем оказалось, что этого недостаточно, - заметил глава БПЦ.

Продолжая, митрополит уточнил, что преследуя цели успешности, идентифицированной со счастливой жизнью, люди сконцентрированы только на себе и на своем результате. При этом они не замечают других людей и даже своих ближних.

- Чтобы воспитывалась духовно развитая молодежь, нужно несколько изменить этот вопрос. Понятно, что молодым людям нужно получать хорошее образование. Но вместе с тем важно, чтобы они любили Родину, - сделал вывод митрополит.

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