ДТП на площади Победы в Минске: Toyta на скорости влетела с одной стороны монумента, загорелась и кубарем вылетела на другую сторону кольца

На монументе иномарка загорелась и чуть не врезалась в обелиск. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

Серьезная авария произошла в белоруской столице поздно вечером во вторник, 24 ноября. Подробности сообщила пресс-служба МВД в официальном телеграм-аккаунте.

Авария в Минске произошла примерно в 21.40 часов на площади Победы. Кадры жуткого ДТП попали на кадры камер наружного видеонаблюдения сразу с нескольких ракурсов.

На видео Toyta, направляясь по проспекту Независимости от улицы Я.Купалы в сторону площади Победы по прямой вылетает прямо к монументу. Не останавливаясь водитель наезжает на бордюр, оказывается на ступенях, затем ударившись об ограждения, вылетает на обратную сторону кольца. Машина едва не ударяется о сам обелиск и на другую сторону вылетает уже перпендикулярно дороге.

- Вспыхнувшую иномарку до приезда спасателей тушили очевидцы. К моменту, когда на место ДТП прибывают два пожарных расчета из-под капота все еще выбиваются языки пламени, - рассказали в пресс-службе.

На обратную сторону кольца иномарка, ударившись об ограждения обелиска, вылетела кубарем. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

Виновником аварии оказался 33-летний житель Борисова. Его с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Водитель был в сознании, но пояснить, что произошло в момент аварии не смог.

- На данный момент по факту ДТП ведется проверка. Выясняются все обстоятельства, важно понять, в каком состоянии был водитель. Ранее борисовчанин уже свыше 40 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. К нему применялись различные меры административного воздействия, в том числе, его лишали права управления транспортным средством за вождение в пьяном виде, - уточнили в МВД.

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