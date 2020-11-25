«Это трусливая попытка режима заставить молчать»: Глава МИД Великобритании потребовал освобождения журналистов в Беларуси

По информации БАЖ во время выборов и после них в Беларуси преследованиям в разной форме подверглись 390 журналистов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во вторник, 24 ноября, глава британской дипломатии опубликовал в своем Твиттер-аккаунте обращение к белорусским властям.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в своем заявлении призвал белорусские власти немедленно освободить задержанных журналистов и снять с них все обвинения.

- Это трусливая попытка режима Лукашенко заставить замолчать инакомыслие и прекратить сообщать о нарушениях прав и свобод человека в отношении белорусского народа, - прокомментировал глава МИД Великобритании.

Пользователи соцсети поддержали публикацию британского министра, некоторые призвали британское правительство «использовать все, что в его распоряжении, и применить санкции» к представителям белорусских властей, причастным к репрессиям. Но некоторые в комментариях по-британски сдержанно ответили Раабу: «Возможно, вы правы (насчет ситуации в Беларуси. - Ред.), но меня больше беспокоят аресты мирных британских протестующих, интересно, когда вы напишете об этом в Твиттере?».

Напомним, на данный момент в Беларуси по административным или уголовным делам задержаны и находятся в заключении 12 журналистов: Катерина Борисевич (tut.by), Александра Квиткевич («Белсат»), Катерина Андреева («Белсат»), Дарья Чульцова («Белсат»), Максим Лаврецкий (БелаПАН), Юлия Котская (БелаПАН), Андрей Шавлюго (БелаПАН), Андрей Рябчик (БелаПАН), а также журналисты Олег Груздилович, Игорь Корней, Марина Кастылянченко и Катерина Медведева. Некоторые из них на днях были признаны правозащитниками политзаключенными.

В Белорусской ассоциации журналистов подсчитали, что во время выборов и в поствыборный период в Беларуси преследованиям (не только задержаниям) подверглись 390 журналистов, 77 из числа которых прошли через административные аресты.

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