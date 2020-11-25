Видеофакт. Под Могилевом Mercedes столкнулся с бетономешалкой: водитель погиб на месте

Поворачивая водитель, не уступил дорогу встречному грузовику. Фотоиллюстрация. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О дорожно-транспортном происшествии с погибшим в Могилевском районе сообщила пресс-служба МВД в официальном телеграм-канале.

Авария произошла на трассе Р123, соединяющей населенные пункты Красница, Присно, Мосток, Дрибин и Горки. ДТП произошло в вечернее время во вторник, 24 ноября.

- Около 18.00 52-летний мужчина за рулем «Мерседес», поворачивая к деревне Ильинка, совершил столкновение со встречной автобетономешалкой «Скания», - рассказали в пресс-службе.

Иномарка врезалась в заднюю часть бетономешалки, в результате ДТП смертельные травмы получил водитель легковушки, он скончался на месте.

- Водитель грузовика рассказал, что он пытался уйти от удара и съехал на обочину. Но столкновения избежать не удалось, - пояснили в МВД.

По факту аварии проводится расследование.

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