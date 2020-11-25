Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Видеофакт. Под Могилевом Mercedes столкнулся с бетономешалкой: водитель погиб на месте

Смертельное ДТП произошло на республиканской трассе Р123
Надежда БУТОВИЧ
КомментироватьОставить комментарий
Поворачивая водитель, не уступил дорогу встречному грузовику. Фотоиллюстрация.

Поворачивая водитель, не уступил дорогу встречному грузовику. Фотоиллюстрация.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

О дорожно-транспортном происшествии с погибшим в Могилевском районе сообщила пресс-служба МВД в официальном телеграм-канале.

Авария произошла на трассе Р123, соединяющей населенные пункты Красница, Присно, Мосток, Дрибин и Горки. ДТП произошло в вечернее время во вторник, 24 ноября.

- Около 18.00 52-летний мужчина за рулем «Мерседес», поворачивая к деревне Ильинка, совершил столкновение со встречной автобетономешалкой «Скания», - рассказали в пресс-службе.

Иномарка врезалась в заднюю часть бетономешалки, в результате ДТП смертельные травмы получил водитель легковушки, он скончался на месте.

- Водитель грузовика рассказал, что он пытался уйти от удара и съехал на обочину. Но столкновения избежать не удалось, - пояснили в МВД.

По факту аварии проводится расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На трассе под Могилевом выпавшие из прицепа МАЗа бревна убили велосипедиста и ранили водителя мотоблока.

Подробности смертельного ДТП сообщила пресс-служба МВД (видео; подробности).

В Минске:Toyta на скорости влетела с одной стороны монумента на площади Победы, загорелась и кубарем вылетела на другую сторону кольца.

За рулем был водитель-рекордсмен, который 40 раз привлекался за нарушения ПДД и был лишен водительских прав за пьяное вождение. Мужчина в больнице (видео; подробности).

ДТПМогилев: новости