Главный инженер БелАЭС: "При испытаниях энергоблок может периодически отключаться из энергосистемы"

Введение первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию и выход на полную мощность запланированы на февраль 2021-го года. Фото: БелТА.

О том, что при комплексных испытаниях первого энергоблока может периодически происходить его отключение из сети и остановка турбогенератора, в эфире «Беларусь 1» рассказали руководители Белорусской АЭС. Что, по их словам, соответствует международной практике. Также стало известно, что на БелАЭС идет подготовка к началу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, и были названы более точные сроки введения станции в промышленную эксплуатацию.

По последней информации, первый энергоблок АЭС в Островце сейчас работает на 40 процентов от заявленной мощности. Чтобы выйти на запланированную мощность - 1190 МВт - сначала будут то повышаться, то понижаться мощности, при необходимости даже может останавливаться работа турбогенератора.

- Мы практически готовы к динамическим испытаниям. Они проходят со сбросом тепловой и, соответственно, электрической нагрузки, вплоть до отключения из сети энергосистемы, - заявил главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь.

Продолжая тему комплексных испытаний станции, Виталий Полянин, вице-президент «Атомстройэкспорта» - директор проекта по сооружению Белорусской АЭС АО ИК «АСЭ» добавил, что главная задача - проверить все системы на различной мощности.

- Самое главное - это испытать все системы оборудования на разных уровнях мощности блока. И в конечном итоге передать заказчику полностью соответствующий нормам блок для того, чтобы они в дальнейшем 60 лет его совершенно спокойно использовали, - пояснил он.

Также, по словам Полянина, одновременно с испытаниями на первом продолжаются работы и на втором энергоблоке атомной станции.

- Второй блок сейчас развивается и строится очень динамично. Второй блок всегда виден немного легче, чем первый… В реакторном отделении сейчас активно идут операции, связанные с промывками систем с гидравлическими испытаниями для того, чтобы в марте следующего года выйти на этап гидравлического испытания первого контура, - уточнил представитель структуры «Росатома».

Уточняется, что введение первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию и выхода на полную мощность запланировано на февраль 2021-го, а второго - в мае 2022-го.

Напомним, Александр Лукашенко торжественно открыл БелАЭС в Островце 7 ноября. Но уже на следующий день выработку электроэнергии приостановили из-за выхода из строя трансформаторов напряжения.

19 ноября первый энергоблок БелАЭС вновь включили в сеть энергосистемы. Спустя непродолжительное время появилась неофициальная информация будто бы об очередных сложностях при испытаниях, что стало причиной остановки турбины.

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