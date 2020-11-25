«Волку снять собаку с цепи, как нам в магазин за колбасой сходить»: Стая волков терроризирует деревню в Чечерском районе

Волки осмелели и за добычей могут зайти в деревню даже днем. Фото: pixabay.com.

В ряд деревень в Чечерском районе зачастили непрошенные гости - волки приходят из леса и нападают на дворовых собак и домашнюю живность, сообщает телеканал СТВ.

Своих питомцев лишились жители Нисимковией и соседних с ними деревень - волки похитили у сельчан уже 9 собак, а некоторых сняли с цепи буквально на глазах хозяев.

У сельчанина Петра Михалковского волки задрали двух дворняг - Джека и Кору.

- Ощущения, конечно, небезопасные. Ребенок вечером ходит в школу в спортзал, да и самому выходить страшно. Один раз волк зашел в центр деревни, - рассказал сельчанин.

В Нисимковичском сельсовете собачьи будки пустеют одна за другой. Для волка это самая простая добыча: снять собаку с цепи для него так же просто, как человеку сходить в магазин за колбасой. Это еда, которая не убегает. Одну овчарку волку утащили прямо со двора управделами сельсовета. Местные власти обратились за помощью к охотникам.

Местные охотники уже начали добычу волков в окрестностях, но ждут снега, чтобы охота стала более результативной. Фото: СТВ.

- Деревенских собак добывают старые волки, которые уже не могут охотиться в лесу. Сейчас мы активизировали охоты. Два дня назад на территории района был добыт один волк. Если бы снег выпал, было бы проще: провели бы охоты, обкладные флажками, они были бы более добычливыми, - уверен Леонид Азерский, председатель Чечерской районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов.

Самая серьезная «волчья охота» была в Беларуси в последнее время осенью 2013-го в Брагинском районе. Сначала хищники нападали только на собак, но потом осмелели, и в ход пошли куры, кролики и поросята, телята на местной ферме. Хищники чувствовали себя в деревне полными хозяевами, сельчане даже опасались лишний раз выходить из дома. В Нисимковичах надеются, что до такого не дойдет.

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