В Москве госпитализирован Александр Ширвиндт: у него COVID-19

Александр Ширвинд госпитализирован с положительным тестом на "ковид". Фото: ТАСС.

О том, что народного артиста Александра Ширвиндта госпитализировали с коронавирусом, сообщил 25 ноября ТАСС.

Об этом журналистам сказали в пресс-службе Московского театра сатиры. Уточняется, что ковидом заболела и супруга артиста. Поясняется, что у художественного руководителя Московского театра сатиры Александра Ширвиндта начальная стадия болезни, но было принято решение о его госпитализации.

- У него легкая, начальная стадия коронавируса. Он находится в больнице, - пояснил прессе директор театра Мамед Агаев.

Напомним, Александру Ширвиндту 86 лет. Минувшей весной он отмечал двойной юбилей: 50 лет в Театре сатиры и 20 лет на посту художественного руководителя театра.

Во время пандемии какое-то время Московский академический театр сатиры не работал и открыл сезон после снятия ограничений 15 сентября. Тогда Ширвиндт заявлял, что традиционный сбор всей труппы перед открытием сезона в театре отменили из-за коронавируса.

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