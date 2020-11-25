К стачке на «Беларуськалии» впервые присоединилась женщина

Сотрудника «Беларуськалия» Маргарита Осипова объявила забастовку.

Телеграм-канал стачкома «Белкалия» сообщает, что об участии в стачке объявила сотрудница промышленного гиганта. Маргарита Осипова начала забастовку 24 ноября.

- Присоединилась к стачке, так как происходящее насилие у нас в стране не может оставить меня равнодушной. Я против того, чтобы страдали наши близкие, а особенно старики и дети, - так мотивирует свое решение женщина.

Маргарита Осипова - машинист пм-участка Березовского рудника.

Кроме нее 24 ноября к стачке присоединились бригадир лавы, машинист горных выемочных машин рудника 3-го рудоуправления Сергей Журневич, а также горнорабочий 4-го рудоуправления Александр Клезович. Его принудительно поднимали на поверхность из шахты.

В то же время пресс-служба ОАО «Беларуськалий» сообщает, что отказ покинуть шахту расценивается как нарушение внутренней инструкции и правил трудового распорядка. Если за этим последует неявка на работу без уважительной причины, то руководство посчитает это прогулом и может уволить сотрудника.

- Не поддавайтесь на провокации: поход в стачком - это не временное мероприятие, а реальные прогулы и увольнения! 55 человек по этой причине уже потеряли работу и социальный пакет, - призывает сотрудников «Беларуськалий».