Пропал, но нашелся на Окрестина: БАЖ сообщает о задержании еще одного журналиста «Белсата»

Супруги-журналисты Катерина Андреева и Игорь Ильяш. Фото: соцсети.

Вечером во вторник, 24 ноября, Белорусская ассоциация журналистов проинформировала общественность о пропаже журналиста «Белсата».

Сообщалось, что корреспондент Игорь Ильяш в Минске должен был прийти на встречу, но пропал без вести, а его телефоны отключены. Коллеги поехали к дому журналиста, но не обнаружили следов его присутствия, а брат журналиста в квартире нашел протокол об изъятии техники.

Уточнялось, что пропавший журналист Игорь Ильяш является мужем задержанной журналистки «Белсата» Катерины Андреевой, которую суд признал виновной «в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок» и осудил на 2 месяца ареста.

Позже на БАЖ появилась новая информация о том, что журналист Ильяш нашелся ночью и находится на Окрестина. Пока его статус неизвестен.

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