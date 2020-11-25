Минчанин, увольняясь, прихватил деньги из кошелька коллеги

Минчанин украл деньги у коллеги в день своего увольнения. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О краже в Советском районе рассказала пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В милицию с заявлением пришел один из работников столичной фирмы. Он заявил, что у него прямо на работе украли деньги из кошелька. Неизвестный забрал наличность - 100 долларов и 5000 российских рублей, а портмоне оставил на месте. Для поиска злоумышленника решили отсмотреть камеры видеонаблюдения.

- Выяснилось, что кражу совершил 43-летний бывший коллега минчанина. В тот день он увольнялся, пошел к руководству требовать расчет, но узнал, что деньги на карту поступят только через три дня. Рассерженный, он пошел собирать вещи и увидел в шкафчике кошелек коллеги, который и опустошил, - пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что вора задержали, ранее он уже был судим. Общая сумма ущерба составила около 400 рублей. К моменту задержания он обменял деньги в обменнике и часть даже успел истратить.

Дело передано в СК на правовую оценку.

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