Жителя Мозыря обвиняют в подготовке к массовым беспорядкам: делал ежи для спецтранспорта

Фото: СК

В подготовке к массовым беспорядкам обвиняют 40-летнего мозырянина. По данным Следственного комитета, в июле-августе он сделал около 1000 металлических конструкций - ежей - для блокировки спецтранспорта правоохранителей. Следователи выяснили, что этими ежами можно было бы перекрыть дорогу длиной 77,5 метра.

К материалам дела приобщили переписку мозырянина в одном из телеграм-каналов, где он искал желающих помочь перевезти конструкции в Минск.

- Для этого обвиняемый опубликовал в одном из чатов фотографию металлической конструкции, а также разместил инструкцию по их применению и информацию о поражающих свойствах, - добавляет СК.

Помочь согласился 32-летний мужчина. В момент передачи ежей изготовителя и накрыли. Его обвиняют по ст. 13 ч. 2 ст. 293 (приготовление к участию в массовых беспорядках) Уголовного кодекса.