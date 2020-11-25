Лукашенко обратился к журналистам: Медиапространство превращается в поле боя. Наш рубеж обороны должны отстоять вместе

Александр Лукашенко призвал журналистов БСЖ защитить народ Беларуси от деструктивного воздействия на сознание. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что в среду, 25 ноября, Александр Лукашенко направил свое приветствие участникам и делегатам XIV съезда государственного профобъединения Белорусского союза журналистов, сообщило БелТА.

В своем приветствии Лукашенко обратился к журналистам, заявив, что современное общество стоит перед глобальными вызовами. Нынешнее информационное пространство, по его мнению, можно назвать эпохой «постправды и фейк-ньюс». Что, считает Лукашенко, приводит к разрушению классических норм и принципов профессиональной журналистики.

- Информационное медиапространство превращается в поле боя геополитических интересов, в центре которых находится и Беларусь, - уверен Лукашенко.

Продолжая, он высказался об этических рамках и объективности в СМИ.

- Инструментом реализации амбиций недобросовестных политиков и политтехнологов выступает пресса, в том числе так называемые новые медиа. Не стесняя себя этическими рамками - такими как объективность, честность, мораль, они ставят под угрозу наши исторические, культурные, общечеловеческие ценности, информационный суверенитет и государственность, - пояснил Лукашенко.

Обращаясь непосредственно к журналистам, Александр Лукашенко, предположил, что им под силу «найти адекватный и профессиональный ответ» на агрессивное деструктивное воздействие на сознание белорусов из других источников. Данное противостояние в медиапространстве он сравнил с рубежом обороны, попросив его «отстоять вместе» в год 75-летия Великой Победы.

- В честь наших предков, подаривших мир и свободу родной земле, мы обязаны защитить народ от экстремизма и радикализма нового времени, - призвал Лукашенко.

Завершая обращение, он пожелал журналистам госСМИ и участникам съезда здоровья и творческой энергии, достижения профессиональный высот и успехов для решения стратегических задач нацбезопасности страны.

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