«Высказал крайне негативную оценку его работе и личности». Жителя Витебска осудили за оскорбление сотрудника ОМОН

Сотрудник милиции взыскал 500 рублей за оскорбление в телеграм-чате. Иллюстрация. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За публичное оскорбление представителя власти судили 40-летнего жителя Витебска. Согласно материалам дела, поводом для разбирательства стало сообщение в телеграм-чате. Мужчина опубликовал фотографию омоновца и его данные.

- А затем с использованием ненормативной лексики высказал крайне негативную оценку его работе и личности, чем унизил его авторитет, честь и достоинство как представителя власти при выполнении служебных обязанностей, - комментируют в прокуратуре Витебской области.

Как уточняет прокуратура, обвиняемый в суде признал вину и принес сотруднику ОМОН извинения. Тот в свою очередь заявил исковые требования о денежном возмещении морального вреда. Суд их удовлетворил - обидчик должен выплатить милиционеру 500 рублей.

За оскорбление по уголовной статье 369 мужчину осудили на 2 года ограничения свободы в учреждении открытого типа.