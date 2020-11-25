Ночью 12 августа минчанина задержали с коктейлями Молотова в багажнике, суд приговорил его к 2 годам колонии

Мужчина не поджигал коктейли Молотова, но в суде посчитали, что он просто не успел реализовать свой преступный умысел. Фото: Shutterstock.

В Генпрокуратуре проинформировали об инциденте изготовления минчанином коктейлей Молотова и жидкости для них.

Следствие установило, что подозреваемый мужчина не позднее 11 августа 2020 года из подручных веществ изготовил горючую жидкость - около 6,6 литра. А часть зажигательной смеси - примерно 350 миллилитров - сразу перелил в три стеклянные бутылки, соорудив и самодельный запал.

Правоохранители считают, что затем мужчина собирался сбыть или передать созданные коктейли Молотова третьим лицам. Но до этого хранил и горючую жидкость, и коктейли: что-то дома, что-то в других местах, а что-то даже в авто перевозил по Минску и области.

- Реализовать до конца свой умысел подозреваемый не смог, так как 12 августа 2020 года около 1.20 ночи был задержан сотрудниками ГАИ. При осмотре у него были найдены и изъяты запрещенные к обороту предметы и зажигательная смесь, - прокомментировали в пресс-службе.

Суд признал мужчину виновным в незаконных действиях в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (ч. 1 ст. 295-3 УК РБ) и приговорил к 2 годам исправительной колонии в условиях общего режима. Также у него была конфискована машина «Ауди А4» и смартфон.

В Генпрокуратуре уточнили, что приговор еще может быть опротестован в апелляционном порядке.

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