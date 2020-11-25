Был на изоляции, когда стало плохо -вызвали скорую, но врачи не успели: в Минске умер студент с COVID-19

В Минск умер молодой парень с коронавирусом, идет следствие. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О том, что проводится проверка по факту смерти студента одного из минских вузов, проинформировали БелТА в пресс-службе управления Следственного комитета по Минску.

Известно, что погибший парень болел коронавирусом, он находился в общежитии на изоляции. Утром 25 ноября около 4.00 он почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую помощь. Прибывшие медики застали студента в тяжелом состоянии, они провели реанимацию, но спасти его не смогли, он скончался на месте.

- Для установления точной причины смерти назначен ряд экспертных исследований. Опрашиваются очевидцы, одногруппники молодого человека, а также сотрудники общежития и изолятора, где он находился, - пояснили в УСК.

Сейчас идет следствие, изъяты объекты и предметы с места происшествия.

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