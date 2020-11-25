В Гомельской области семья потерялась в лесу

Семья хотела сократить дорогу через лес и потерялась. Фото: МЧС

Сообщение о том, что в лесу потерялась семья, поступило в службу спасения 24 ноября вечером. Женщина сообщила, что ее дочь с мужем и двумя детьми - 10-летней девочкой и 8-летним мальчиком - потерялись в лесу. Это произошло недалеко от деревни Селец в Буда-Кошелевском районе.

Как оказалось, семья живет в деревне Кошелево и ходила в гости к бабушке в деревню Любица. Между населенными пунктами 9 с лишним километров. Семья шла через лес и заблудилась.

Как уточняет МЧС, в поисках участвовали спасатели райотдела по ЧС и пожарного отряда области, спасатели на квадроциклах, милиционеры, работники лесхоза и райбольницы. В итоге спустя почти два часа семью нашли. Медики осмотрели их, в госпитализации никто не нуждался, поэтому семью отпустили домой.