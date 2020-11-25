В Дубровно дети сделали робота, который тушит окурки крышками

Это робот, он умеет тушить окурки. Его придумали дети из Дубровно. Фото: кадр из видеопрезентации.

Более 70 дизайнерских пепельниц придумали старшеклассники и студенты Витебщины. Думали над пепельницами и воплощали свои идеи ребята около трех месяцев. Конкурс на самую креативную и безопасную пепельницу, которая будет ненавязчиво агитировать курильщика как минимум обращать внимание на то, хорошо ли затушен окурок, а как максимум - вообще бросить курить, объявило областное управление МЧС.

- Цель конкурса «Безопасная пепельница» - привлечение внимания к проблеме пожаров и гибели людей по причине неосторожного обращения с огнем при курении, ведь именно небрежно брошенная сигарета может обернуться большой бедой. Главный же посыл проекта - вызвать у курильщика желание потушить свой окурок, - рассказали в МЧС.

Юные конструкторы из Дубровно соорудили не просто пепельницу, а целого робота из набора "Лего". Робот сам объясняет, как им пользоваться: «Чтобы открыть пепельницу, нажмите на красную кнопку!». Окурок он прихлопывает обыкновенной крышкой, такой, которой закупоривают банки с соленьями - перекрывает доступ воздуха, и окурок гарантированно гаснет. А потом предупреждает: «Курение опасно для вашего здоровья!».

Некоторые ребята предлагают укрепить над пепельницей огнетушитель или пожарный извещатель или вообще оборудовать ее как мини-противопожарный комплект. И емкость с песком рядом размещают, и воду, и крошечный пожарный багор. Некоторые предпочитают просто говорить с курильщиками языком плаката - показывают, в какую гадость превращается цветущее сердце, если в него бросать окурки, или предлагают тушить сигареты, не дожидаясь белочки.

Победила в конкурсе Яна Чуклай из Новополоцка. Девочка придумала украсить пепельницу пожарной каской, а отец помог ей такую пепельницу сделать.

- Пепельница выполнена из абсолютно безопасного материала - металла, - объяснили выбор победителя в МЧС.

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Юные дизайнеры предлагают оборудовать пепельницы всем, что входит в противопожарный комплект - песком, водой и даже маленькими багром и топориком. Фото: МЧС.

Можно снабдить пепельницу личным пожарным извещателем. Фото: МЧС.

Это белочка. Она приходит не только к алкоголикам, но и к курильщикам, которые не соблюдают правила пожарной безопасности, считают школьники из Лепеля. Фото: МЧС.

Каждой пепельнице - персонального пожарного! Фото: МЧС.