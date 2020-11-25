В топ-100 влиятельных женщин мира по версии ВВС вошла белоруска. Угадаете, кто?

BBC опубликовало список женщин, которые много делают для перемен в мире. Фото: bbc.com

Редакция BBC составила топ-100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира. В него включили женщин, которые возглавляют перемены и делает что-то выдающееся в неспокойные времена.

– В этот необычный год, когда бесчисленное количество женщин во всем мире пошло на жертвы, чтобы помочь другим, одно имя в списке 100 женщин осталось пустым как дань уважения им, - таким комментарием сопровождается топ.

В топ-100 самых влиятельных женщин мира по версии BBC вошли среди прочих Сара Гилберт, которая возглавляет исследование вакцины от коронавируса в Оксфордском университете, российская ведущая и депутат Оксана Пушкина - издание отмечает ее активность в решении проблем домашнего насилия. Также от России в топ попала активистка Юлия Цветкова - ей грозит до 6 лет тюрьмы за рисунки женского тела. Украину представляет Анастасия Волкова - она занимается инновационным развитием сельского хозяйства.

Ну а самой влиятельной белоруской по мнению BBC в 2020 году стала Светлана Тихановская. Ее отметили за то, что она возглавила национальное демократическое движение в Беларуси.