Женщина-педиатр в Калинковичах укусила милиционера. Он подал на нее в суд и потребовал 3000 рублей моральной компенсации

Пока ей руки крутил один милиционер, женщина укусила за спину другого, державшего ее мужа. Фотоиллюстрация. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что в Калинковичах врача-педиатра приговорили к 2 годам «химии» за то, что та укусила милиционера, сообщило «Радио Свобода».

Инцидент произошел 10 августа на протестной акции. Силовики на площади райцентра задерживали протестующих, в том числе педиатра Елену с мужем, который тоже медик и работает врачом-реаниматологом. В милицейской машине, когда задержанных «крутили», Елена не выдержала и укусила за спину милиционера, удерживающего ее мужа.

- Я видела, как жестко задерживали моего мужа: ему заломали руки и, схватив за волосы, наклоняли голову между его ног, склоняя почти к полу. Я не понимала, почему они так делают? Просила отпустить… У мужа травма глаза с детства, я пыталась как-то ему помочь. Мне в этот момент тоже крутили руки. И чтобы его как-то отпустили, я укусила милиционера за спину. В тот момент он совершенно никак не отреагировал, - рассказала свою версию женщина в суде.

На суде в Калинковичах выступил и потерпевший правоохранитель. Он заявил, что сначала не понял, что его укусила задержанная, а только «почувствовал в районе спины какой-то щипок». Во время процесса и его коллеги сказали, что об укусе он им ничего не сказал.

- В машине я терпел. А дома заметил небольшую гематому и доложил начальству. Мне сказали написать заявление, - пояснил правоохранитель.

В отношении Елены возбудили уголовное дело. В суде потерпевший силовик еще потребовал моральную компенсацию в 3000 белорусских рублей, сказал, что испытал моральную травму, думая, что укусившая его женщина может быть больна «чем-либо заразным, может, ВИЧ или коронавирусом…».

Суд признал горожанку виновной в насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Ее приговорили к 2 годам «домашней химии». А вот в компенсации морального вреда милиционеру отказали. Но, как уточняет ресурс, в перерыве заседания Елена добровольно передала потерпевшему 1200 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ночью 12 августа минчанина задержали с коктейлями Молотова в багажнике, суд приговорил его к 2 годам колонии.

Генпрокуратура рассказала подробности дела и заявила, что приговор еще может быть обжалован (подробности).

«Высказал крайне негативную оценку его работе и личности». Жителя Витебска осудили за оскорбление сотрудника ОМОН.

За сообщение в телеграм-чате мужчина получил 2 года «химии» (подробности).

Жителя Мозыря обвиняют в подготовке к массовым беспорядкам: делал ежи для спецтранспорта.

По утверждению СК, он изготовил более тысячи таких конструкций (подробности).