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Женщина-педиатр в Калинковичах укусила милиционера. Он подал на нее в суд и потребовал 3000 рублей моральной компенсации

Инцидент произошел во время задержания на протестах, милиционеры задерживали и врача, и ее супруга. А про укус правоохранитель вспомнил дома
Надежда БУТОВИЧ
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Пока ей руки крутил один милиционер, женщина укусила за спину другого, державшего ее мужа. Фотоиллюстрация.

Пока ей руки крутил один милиционер, женщина укусила за спину другого, державшего ее мужа. Фотоиллюстрация.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что в Калинковичах врача-педиатра приговорили к 2 годам «химии» за то, что та укусила милиционера, сообщило «Радио Свобода».

Инцидент произошел 10 августа на протестной акции. Силовики на площади райцентра задерживали протестующих, в том числе педиатра Елену с мужем, который тоже медик и работает врачом-реаниматологом. В милицейской машине, когда задержанных «крутили», Елена не выдержала и укусила за спину милиционера, удерживающего ее мужа.

- Я видела, как жестко задерживали моего мужа: ему заломали руки и, схватив за волосы, наклоняли голову между его ног, склоняя почти к полу. Я не понимала, почему они так делают? Просила отпустить… У мужа травма глаза с детства, я пыталась как-то ему помочь. Мне в этот момент тоже крутили руки. И чтобы его как-то отпустили, я укусила милиционера за спину. В тот момент он совершенно никак не отреагировал, - рассказала свою версию женщина в суде.

На суде в Калинковичах выступил и потерпевший правоохранитель. Он заявил, что сначала не понял, что его укусила задержанная, а только «почувствовал в районе спины какой-то щипок». Во время процесса и его коллеги сказали, что об укусе он им ничего не сказал.

- В машине я терпел. А дома заметил небольшую гематому и доложил начальству. Мне сказали написать заявление, - пояснил правоохранитель.

В отношении Елены возбудили уголовное дело. В суде потерпевший силовик еще потребовал моральную компенсацию в 3000 белорусских рублей, сказал, что испытал моральную травму, думая, что укусившая его женщина может быть больна «чем-либо заразным, может, ВИЧ или коронавирусом…».

Суд признал горожанку виновной в насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Ее приговорили к 2 годам «домашней химии». А вот в компенсации морального вреда милиционеру отказали. Но, как уточняет ресурс, в перерыве заседания Елена добровольно передала потерпевшему 1200 рублей.

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