Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 ноября 2020 года: почти полторы тысячи за сутки

Новые данные о заболеваемости коронавирусом в Беларуси.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Минздрав Беларуси опубликовал новые данные о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Беларуси на 25 ноября.
За последние сутки количество заразившихся коронавирусом в стране увеличилось на 1496 человек. Всего зарегистрировано 128 449 пациентов с положительным тестом на COVID-19. Тестирование на вирус уже выполнили более 3 миллионов раз.
По данным Минздрава, за прошедшие сутки болезнь не пережили 7 пациентов. Всего за время распространения вируса в Беларуси умерли 1119 пациентов, у которых был подтвержден ковид.
По состоянию на 25 ноября выписались из больниц еще 1617 человек - всего 107 452 пациента.