Посол Мезенцев высказался о розыгрыше "российской карты" в Беларуси

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев Фото: Павел МАРТИНЧИК

Посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает, что у тех, кто пытается разыграть "российскую карту" в Беларуси, нет перспектив. Такое заявление он сделал, общаясь с журналистами в среду, 25 ноября, в Минске.

"Попытки некоторых организаторов протестов или режиссеров, которые хотят ставить политические спектакли на "сценической площадке" в Беларуси - с розыгрышем российской карты - в стремлении спровоцировать возможное напряжение в отношениях России и Белоруссии, не имеют перспективы", - высказал мнение Мезенцев.

Накануне Александр Лукашенко сделал заявление о том, что Запад использует различные механизмы воздействия на власть в стране для свержения строя, даже намеревается вовлечь в этот процесс Россию.

В связи с этим Дмитрий Мезенцев отметил, что отношение РФ к Беларуси не зависит от шагов западных партнеров Минска.

"Позиция российской стороны в отношении братской Беларуси не меняется в зависимости от тех или иных конъюнктурных шагов западных партнеров Минска. Она неизменна. Эта система масштабных союзнических отношений, многократно подтвержденных сегодня и нацеленных на будущее", - заявил российский дипломат.

Он добавил, что те, кто рассчитывает с помощью санкций в отношении Беларуси разрушить ее сотрудничество с Россией, недооценивают масштаб двусторонних отношений между двумя государствами.

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