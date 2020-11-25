Курсы валют в Беларуси на 25 ноября: белорусский рубль ослаб к корзине валют

Актуальные курсы валют в Беларуси на 25 ноября Фото: Инна КОРСАК

На Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 25 ноября, прошли торги. Евро, доллар и российский рубль подорожали. Данная информация была опубликована на сайте БВФБ.

Доллар подрос на 0,0052 и теперь стоит 2,56 белорусского рубля.

Евро подорожал на 0,0143 и теперь стоит 3,0438 белорусского рубля.

Российский рубль вырос на 0,0209 и теперь стоит 3,3894 белорусского рубля.

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