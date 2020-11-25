Под Гомелем сбежал осужденный за убийство. Его задержали с ножом

В Ветковском районе задержали сбежавшего из колонии преступника.

На Гомельщине осужденный за убийство был задержан спустя несколько часов после побега.

В Ветковском районе из исправительного учреждения на территории сельхозпредприятия сбежал 41-летний осужденный. Об этом стало известно около 17 часов 24 ноября.

Для поимки преступника подняли по тревоге милицию и сотрудников колонии, а также ввели спецплан по перехвату беглеца в Гомеле и близлежащих районах.

Около 22 часов мужчина попался. Его задержали в деревне Золотой Рог, и у него при себе был нож.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за побег из исправительного учреждения с угрозой применения насилия.

- Во время расследования предстоит выяснить, как холодное оружие оказалось у судимого, - комментируют в СК.

О задержанном известно, что он в 2013 году был осужден за убийство на 9,5 года лишения свободы. Через 6 лет режим ему смягчили и отправили в колонию-поселение в Ветковском районе.