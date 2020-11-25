Литва выдала белорусам уже 653 разрешения на въезд Фото: Инна КОРСАК

Литва уже выдала белорусам 653 разрешения на въезд по особым гуманитарным причинам. Уже 246 человек находятся на данный момент в Литве, а 53 попросили убежища. Об этом сообщает издание Delfi.lt.

- Подобные разрешения министра внутренних дел на въезд на территорию Литвы выдаются после получения предложения МИД о въезде иностранцев в Литву по особым гуманитарным причинам. Среди них могут быть политические обстоятельства или какие-либо другие угрозы, - написано в сообщении.

Чаще всего данные разрешения выдаются тем людям, которые пострадали от репрессий или являются преследуемыми.

Временно исполняющая обязанности министра внутренних дел Рита Тамашунене отметила, что растет число белорусов, которые просят предоставить им убежище в Литве.

Напомним, что, по информации МВД Беларуси, с сентября 2020 года в Украину уехало около трех тысяч белорусов, в Польшу - около 10 тысяч, а в Литву и Латвию не более 500 человек.

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После президентских выборов в Польшу уехало более 700 белорусов.

Это те, кто воспользовался так называемым гуманитарным коридором, открытым для тех, кто опасается преследования за политические взгляды (подробности).

С 1 декабря Польша разрешила устраиваться на работу тем, кто уехал по гуманитарной визе.

Такие визы выдавали белорусам, которые могли доказать, что им на родине угрожают преследования за их взгляды. Кроме этого, там намерены упростить въезд и условия трудоустройства айтишникам и врачам (подробности).