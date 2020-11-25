Цены на некоторые марки сигарет вырастут в Беларуси с 1 декабря. Вот на какие и на сколько

Повышение цен на сигареты составит от пяти до десяти копеек Фото: pixabay.com

Отдельные марки сигарет в Беларуси будут стоить дороже с 1 декабря. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Повышение цен коснется табачных изделий, выпускаемых на гродненском предприятии «Неман». В частности, на десять копеек вырастет стоимость Kent (Nano Blue, Nano Silver, Nano White, Feel Aroma, Feel Aurum).

На пять копеек увеличатся цены на сигареты от «Табак-инвест». В частности, речь идет о марке Winston (Classic, Blue, Super Slims Blue, Super Slims Silver, Compact Blue Impulse, Compact Purple Impulse, Compact Purple Mix, XS Blue, XS Purple Mix, XS Sparkling Mix). На столько же подорожают сигареты Sobranie (Blue, Gold, Compact Blue, Compact Gold, Caster, Blacks, Evolve, Evolve Gold).

Рост цен затронет и табачные изделия, которые ввозит в страну «Беларусьторг». Так, на пять копеек дороже с начала зимы станут сигареты Richmond (Black Edition, Bronze Edition, Red Edition), Aroma Rich (Coast, Highland, Rich Highland Superslims).

Прежней останется стоимость продукции от «Интер Тобакко» и «Энерго-Оил».

В Беларуси производители и импортеры сигарет могут каждый месяц заявлять максимальные розничные цены на эти изделия. Полный список сигарет, которые подорожают, а также цены на них опубликованы на сайте министерства.

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