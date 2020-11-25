В Лиде двое умерли и двое попали в больницу после того, как выпили стеклоомыватель

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Следователи разбираются в обстоятельствах смерти двух жителей Лиды. Еще двое попали в больницу с отравлением.

Как выяснилось, вечером 24 ноября четверо местных жителей распивали спиртное.

- Когда алкоголь закончился, хозяин дома из гаража принес 4,5 литра стеклоомывающей жидкости. Они все выпили, легли спать, - делятся деталями в Следственном комитете.

Наутро сожительница хозяина дома нашла два трупа. Без признаков жизни были хозяин и его мать. Женщину и гостя доставили в больницу с отравлением.

Следователи назначили ряд экспертиз. Предварительно причиной смерти двух человек называют отравление стеклоомывателем. По этому факту проводится проверка.