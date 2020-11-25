Под Полоцком авто врезалось в дерево. Один человек погиб Фото: Сергей ГАПОН

Под Полоцком легковой автомобиль врезался в дерево. Один из пассажиров погиб. Об этом сообщили в официальной группе МВД ВКонтакте.

- Авария произошла в среду, 25 ноября. В автомобиле «Фольксваген» находились четыре человека. За рулем - 20-летний водитель. В какой-то момент он не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В салоне были три пассажира. По дороге в больницу скончался 18-летний молодой человек, - рассказали в МВД.

В ведомстве также добавили, что водитель и 21-летний парень получили травмы, а один из пассажиров не пострадал.

Проводится проверка.

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