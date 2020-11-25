Адвокат Максим Знак написал в письме отцу стихотворение. Посмотрите, что оставила от него цензура

В таком виде отец юриста Максима Знака получил от него письмо из СИЗО.

Отец адвоката Максима Знака, который уже больше двух месяцев находится в СИЗО №1 в Минске, показал, какое письмо получил от сына.

- Иногда я хватаю какую-то мысль или фразу из письма, добавляю рифму-другую - и получается стишок, - пишет Максим Знак отцу и рассказывает о письмах, которые получил от неравнодушных белорусов.

Один из стихов адвокат написал на белорусском. Однако прочитать его отец не смог - практически весь текст оказался зачеркнут черной ручкой. Отец, публикуя это письмо, сделал заметку - вымарано цензурой.

- [8 строчек, вымаранных цензурой]. Понятно, - такой стих получил отец адвоката Александр Знак.

А в следующем письме зачеркивать ничего не стали - просто отрезали половину первого листа письма, говорит отец.

Максима Знака обвиняют в «призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности». Адвокат состоял в президиуме Координационного совета. Сейчас он в СИЗО №1 на Володарского.