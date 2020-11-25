«Цель нахождения пояснить не смог»: в Браславском районе пограничники задержали мужчину

В Брасловском районе пограничники задержали на границе мужчину Фото: Оксана БРОВАЧ

В Браславском районе пограничники задержали на границе неизвестного мужчину. При себе у него не было никаких документов. Об этом сообщили в БелТА.

- В ночь с 24 на 25 ноября на пульт дежурного по пограничной заставе Плюсы, которая находится на белорусско-литовской границе, поступила информация о том, что сработал сигнализационный комплекс. Тревожная группа оперативно задержала неизвестного мужчину, у которого при себе не было никаких документов, - пояснил официальный представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко.

Удалось установить, что задержанным является 34-летний гражданин Латвии. Он не смог пояснить целей, согласно которым находился рядом с границей.

Мужчине грозит привлечение к административной ответственности в виде штрафа и депортация со сроком запрета въезда в страну на пять лет.

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Мужчинам грозит штраф в размере до 100 базовых величин (подробности).