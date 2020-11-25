В Ляховичах осудили парня, который разрешил сесть за руль 15-летней девушке - она погибла

Фото с места ДТП в Ляховичском районе. Фото: МВД

В Ляховичах судили 20-летнего автомобилиста. Его обвинили по ч. 2 ст. 318 - незаконный допуск к управлению автомобилем лица, заведомо не имеющего такого права, повлекший по неосторожности смерть человека. За это его наказали 2,5 года колонии-поселения, лишили прав на 5 лет и постановили взыскать в пользу матери погибшей 25 тысяч рублей компенсации морального вреда.

ДТП случилось 31 августа в Ляховичском районе. Парень отправился на покатушки с 15-летней девушкой. Она села за руль и там, где разрешено было ехать 40 км/ч, газовала до 120 км/ч. На закруглении гравийной дороги она не справилась с управлением - машина врезалась в дерево. Девушка от полученных травм скончалась, парень попал в больницу.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.