Погода в Беларуси на 26 ноября: до 6 градусов тепла, но с туманом и гололедом

Погода в Беларуси на 26 ноября
Фото: Инна КОРСАК
В Беларуси в четверг, 26 ноября, воздух прогреется днем до 6 градусов тепла. Но ожидается туман и слабый гололед. Об этом сообщает БелТА.
По прогнозам синоптиков, в четверг по Беларуси будет преобладать облачная с прояснениями погода. Ночью и днем в отдельных районах страны возможны кратковременные дожди. Также местами ожидается туман и слабый гололед.
Днем в Беларуси осадков не прогнозируется. Ветер будет преобладать западный и юго-западный с порывами от 4 до 9 метров в секунду.
Ночью по западной части страны будет от минус 1 до 5 градусов, днем воздух прогреется до 6 градусов тепла.
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